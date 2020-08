Calciomercato Inter, arriva Tonali | Chiusura ad un passo

Uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter, Sandro Tonali, sembrerebbe vicinissimo all’approdo in nerazzurro: firme ad un passo

Il calciomercato dell’Inter avrà uno scopo ben preciso, acquistare i migliori talenti in circolazione per colmare il gap dalla Juventus. Un obiettivo seguito da molto tempo, Sandro Tonali, sembrerebbe vicino ad approdare in maglia nerazzurra. La chiusura dell’affare sembrerebbe davvero ad un passo, in arrivo le firme.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, tutto pronto per Allegri | Subito scambio con la Juve

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, notizia a sorpresa | Possibile svolta Conte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, cinque giocatori per restare | La lista di Conte

Calciomercato Inter, fatta per Tonali: i dettagli e le cifre dell’affare

Dopo la grande delusione della sconfitta in Europa League, ora in casa Inter bisogna iniziare a costruire il futuro. Ci sono ancora molte cose da risolvere in vista della prossima stagione, in primis il rapporto con Antonio Conte, che ormai sembrerebbe ad un passo dall’addio. Nonostante il possibile cambio in panchina, un obiettivo sembrerebbe rimanere invariato, ovvero Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è finito nel mirino dell’Inter da molto tempo ed ora sembrerebbe vicina la fumata bianca.

Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Inter e Brescia avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista su una base di 35 milioni di euro. Inoltre, al calciatore verrà proposto un contratto di cinque anni, che verrà firmato a breve dal calciatore, rientrato per questo motivo prima dalle vacanze estive. Altro grande colpo di mercato per i nerazzurri dunque, dopo l’arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid. Juventus nel mirino nella prossima stagione dopo un calciomercato scoppiettante per la società interista.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio illustre dopo la finale | Lo vuole Guardiola!