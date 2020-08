Conte e Inter ai titoli di coda. All’inizio della prossima settimana l’atteso faccia a faccia tra il tecnico e Steven Zhang. Si va verso il divorzio con l’arrivo di Massimiliano Allegri

In casa Inter ci si prepara all’arrivo di Massimiliano Allegri. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, all’inizio della prossima settimana avverrà la seperazione, consensuale, da Antonio Conte. Il tutto dopo, o meglio dire nel faccia a faccia tra il tecnico salentino – ai ferri corti con la dirigenza, perlomeno con parte di essa – e il presidente Steven Zhang. Tutto pronto per l’approdo dell’ex tecnico della Juventus, che già nel 2014 rimpiazzò Conte anche se sulla panchina bianconera. Indiscrezioni di calciomercato parlano di un accordo tra lui e Beppe Marotta, trovato settimane fa, sulla base di un biennale o triennale da 8-10 milioni di euro a stagione, con il livornese che ha già ‘allertato’ il suo storico staff.

Calciomercato Inter, Ramsey per Allegri: scambio con la Juventus

Allegri potrebbe portarsi dietro qualche suo ‘fedelissimo’ della Juve, e del Milan come per esempio De Sciglio, ma anche chiedere l’acquisto di un calciatore approdato a Torino mentre lui andava via. Un nome su tutti: Ramsey, giocatore che alzerebbe la qualità nonché il livello dell’esperienza della rosa. Preso a costo zero da Paratici, il fantasista gallese non ha convinto nel suo primo e forse ultimo anno a Torino. Per la società presieduta da Andrea Agnelli plusvalenza pressoché certa dalla partenza dell’ex Arsenal. L’ottimo rapporto tra il numero uno de ‘La Vecchia Signora’ e Allegri potrebbe consentire a Marotta di mettere in piedi uno scambio, magari persino alla pari. Sul tavolo uno tra Matias Vecino e Stefano Sensi, con il secondo probabilmente più ‘intrigante’ per Pirlo. 37 milioni di euro la cifra che potrebbero inserire sia Inter che Juventus a bilancio.

