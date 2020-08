Il calciomercato dell’Inter vedrà con ogni probabilità l’addio di Antonio Conte: non solo Allegri, ipotesi a sorpresa per la panchina nerazzurra

In casa Inter è tempo di bilanci. La sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia ha lasciato strascichi pesante per il futuro del gruppo nerazzurro. In tal senso, il calciomercato estivo, porterà con ogni probabilità un nuovo allenatore. Conte ai saluti ma non c’è solo Max Allegri: Marotta può puntare su un suo vecchio pupillo.

Calciomercato Inter, addio Conte: ecco l’alternativa ad Allegri

Un destino che parrebbe ormai scritto e che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, vedrà la sua soluzione entro fine mese. Conte e l’Inter sono vicini a salutarsi, con il summit fissato martedì che darà chiare indicazioni sulla futura guida tecnica nerazzurra. Resta improbabile l’esonero visto il ricco ingaggio dell’allenatore leccese (13,5 milioni all’anno, staff compreso). Si va verso un accordo tra le parti con Marotta che da tempo lavora al sostituto.

Il nome in pole rimane sempre quello di Massimiliano Allegri, pronto a tornare in panchina dopo la lunga pausa post Juventus. Nelle ultime ore, però, starebbe avanzando una pista assolutamente inedita per rimpiazzare Conte: Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna piace e non poco a Marotta che lo voleva già sulla panchina della Juventus.

I tempi restano stretti (il caso Conte andrà ‘risolto’ prima del ritiro, al massimo in 15 giorni) ma la candidatura dell’ex difensore interista resta valida sul taccuino dell’ad Marotta. Situazione dunque in divenire: il nome a sorpresa che potrebbe guidare l’Inter il prossimo anno è quello di Sinisa Mihajlovic.

