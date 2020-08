Calciomercato Inter, rottura sui social | Un big può lasciare

Una delle stelle dell’Inter potrebbe lasciare il club a sorpresa: una lite social potrebbe preludere un addio che avrebbe del clamoroso

La finale di Europa League persa contro il Siviglia rischia di aver lasciato delle ferite insanabili nell’ambiente nerazzurro. Oltre alla possibile rottura fra Antonio Conte e l’Inter, anche una delle stelle della compagine meneghina potrebbe dire addio. Da un litigio con un tifoso sui social, il nerazzurro potrebbe aver dato un importante indizio di mercato. Ecco tutti i dettagli relativi alla questione che ha infiammato il web.

Calciomercato Inter, Brozovic potrebbe partire | L’indizio social

L’Inter potrebbe dover gestire anche un caso relativo a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, in un litigio social con un tifoso nerazzurro, ha lasciato presagire un possibile addio. Un tifoso, infatti, ha commentato una foto che ritraeva Brozovic in vacanza in questo modo: “Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano”. Il croato non si è lasciato scivolare addosso la polemica e ha risposto con un serafico “speriamo”. Da quel momento si è scatenato un tam-tam mediatico riguardo alla volontà di ‘Brozo’ di lasciare l’Inter.

Marcelo Brozovic è stato uno dei pilastri di Antonio Conte in stagione e, in caso di addio del tecnico, anche il centrocampista potrebbe voler lasciare Milano. Sul croato potrebbero piombare molti club europei e, in Italia, la Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista da regalare a Pirlo ed il cerebro calcistico di Brozovic potrebbe essere l’ideale. Futuro in bilico per ‘Epic Brozo’.

Da uno scontro sui social potrebbe essere arrivato un indizio di mercato: Brozovic potrebbe lasciare l’Inter.

