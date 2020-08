L’Inter sembra sempre più vicina a Massimiliano Allegri che, per il suo nuovo corso nerazzurro, vorrebbe puntare sul suo pupillo: i dettagli

La nuova Inter prende lentamente forma. In attesa di un divorzio con Antonio Conte ormai quasi scontato, la dirigenza nerazzurra guarda al futuro. Un futuro che ha il volto di Max Allegri, pronto a rilanciarsi dopo l’ultima esperienza alla Juventus. L’allenatore toscano sarebbe il favorito per raccogliere l’eredità di Conte, con la primissima richiesta per il calciomercato estivo che porterebbe un pupillo del livornese in nerazzurro.

Calciomercato Inter, la richiesta di Allegri: vuole il suo pupillo

Un’idea che starebbe balenando sempre più nella mente di Max Allegri. In caso di approdo sulla panchina dell’Inter la primissima richiesta di mercato a Marotta sarebbe una: Mario Mandzukic. L’attaccante croato, attualmente svincolato dopo la breve esperienza all’Al Duhail, può finire in nerazzurro.

Il 34enne è considerato il colpo ideale da Allegri per completare il reparto d’attacco. Un innesto di spessore ed esperienza che farebbe al caso dell’Inter, a parametro zero. L’allenatore livornese potrebbe quindi premere per avere uno dei suoi fedelissimi anche a Milano.

Il classe ’86 può quindi essere il primissimo rinforzo dell’Inter 2020/21 targata Allegri. L’Inter penserebbe ad una proposta biennale con opzione per un eventuale terzo anno. Situazione in divenire: Allegri vuole Mandzukic in nerazzurro.

