Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Arriva con Allegri!

Nel caso in cui dovesse sbarcare Allegri sulla panchina dell’Inter, potrebbe arrivare un grande colpo: ritorno di fiamma per i nerazzurri

Il futuro dell’Inter rimane in bilico fino all’incontro fra Antonio Conte e la società fissato per martedì prossimo. Fino a quel momento, chi potrebbe rimanere col fiato sospeso è Massimiliano Allegri. Sembra essere il tecnico toscano, infatti, il favorito per sostituire Conte in caso di addio. Insieme ad Allegri, in nerazzurro potrebbe arrivare uno dei protagonisti della finale di Champions League: un clamoroso ritorno di fiamma. Beppe Marotta potrebbe sfruttare le conoscenze del tecnico toscano.

Uno dei grandi sogni di mercato dell’Inter potrebbe tornare clamorosamente di moda in caso di arrivo di Massimiliano Allegri. L’agente del tecnico toscano, Giovanni Branchini, gode di un ottimo rapporto con i dirigenti del Bayern Monaco e potrebbe muovere gli ingranaggi giusti per David Alaba. L’austriaco andrà in scadenza nel 2021 ed i bavaresi non sembrano intenzionati a perderlo a parametro zero: l’Inter potrebbe essere la soluzione giusta. La decisione sulla panchina nerazzurra, però, rischia di avere un ruolo fondamentale sulla vicenda.

Alaba rappresenta uno dei più straordinari jolly sul panorama europeo. L’austriaco, infatti, nel Bayern ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo in due ruoli completamente differenti. Alaba sa giocare sia da terzino che da interno di centrocampo e, spostandolo di posizione il risultato non cambia: rimane sempre un interprete eccezionale. Anche per questo motivo, sul giocatore sembra essere vigile anche la Juventus. Lo strappo giusto per vincere questo ‘Derby d’Italia’, però, potrebbe arrivare proprio da Allegri.

L’Inter torna a sognare David Alaba: la carta giusta per l’esterno del Bayern Monaco potrebbe essere in mano ad Allegri.

RM

