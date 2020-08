Calciomercato Milan, sfuma il ritorno | Accordo raggiunto

Sembra davvero sfumato il ritorno al Milan del difensore, che avrebbe l’accordo con un club di Premier League

Domani sera il Paris Saint-Germain disputerà la prima finale di Champions League della sua storia, contro il Bayern Monaco. Partita che potrebbe essere l’ultima con la maglia dei parigini per Thiago Silva, che ha il contratto in scadenza il 31 agosto. Il difensore centrale brasiliano è al Paris dal 2012 e la sua avventura all’ombra della Tour-Eiffel sembra giunta al termine: 35 anni, tra nove giorni sarà libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra lui voglia. Gli estimatori non mancano, ma secondo quanto riferito da Don Balon Thiago Silva ha già fatto la sua scelta.

Milan, Thiago Silva al Chelsea

Il Milan era sulle tracce di Thiago Silva: non ha mai escluso il ritorno in rossonero, visto anche il rapporto ottimo con Paolo Maldini e la permanenza di Zlatan Ibrahimovic. I due hanno giocato insieme sia al Milan sia al PSG e sarebbero stati contenti di ritrovarsi a Milanello. Non ha ancora firmato nessun contratto, ma aveva l’accordo verbale con la Fiorentina. Uno scenario che sarebbe fortemente cambiato, vista l’età e il fatto che sarà verosimilmente l’ultimo grande contratto in Europa. Il brasiliano lascerebbe il PSG in grande stile con la vittoria della Champions e approderebbe al Chelsea, un club che ha ambizioni diverse rispetto alla viola.

La possibilità di lottare per vincere la Premier League e la Champions, infatti, entusiasmerebbe di più Thiago Silva, rispetto al ritorno in Serie A in una squadra di media classifica. Una decisione confermata anche da alcuni media inglesi.

