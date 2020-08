Calciomercato Milan, nuova offensiva in casa Real | Tutti i dettagli

Il Milan lavora senza sosta sul mercato per la prossima stagione: occhi in casa Real Madrid, ma la trattativa sembrerebbe essere difficile

In casa Milan si continua a guarda in casa del Real Madrid per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Questa volta i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un giovane talento dei ‘blancos’, per il quale sarà decisiva la volontà del giocatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, via Leao | Ipotesi di scambio in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, ‘giallo’ Thiago Silva | Ecco la sua priorità

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, doppio colpo in arrivo | Le cifre

Calciomercato Milan, assalto a Brahim Diaz: importante la volontà del calciatore

Il Milan è pronto a cambiare registro nella prossima stagione, cercando di tornare ai vertici della Serie A, come non accade ormai da anni. Si lavora dunque senza sosta in chiave mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli e renderla più competitiva. Così i rossoneri sembrerebbero aver messo nel mirino Brahim Diaz, giocatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, i ‘blancos’ sembrerebbero intenzionati a cedere solo in prestito il calciatore, al contrario delle volontà del Milan, che punterebbe ad acquistarlo a titolo definitivo.

La società milanista sembrerebbe disposta a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro, ma a complicare ulteriormente la trattativa sarebbe la volontà del giocatore. Infatti il classe 1999 avrebbe esternato la propria volontà di rimanere in Spagna a giocare, possibilmente proprio a Madrid per essere più vicino alla famiglia. Un affare dunque che diventa sempre più difficile per il Milan, che sperava di acquistare il giovane talento spagnolo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Rangnick svela tutto | Da Ibra all’addio di Boban