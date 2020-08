Calciomercato Milan, affare da Madrid | Ritorno di fiamma a centrocampo

Il Milan cerca rinforzi per il centrocampo e torna a pensare in grande: i rossoneri vogliono regalare il top player a Pioli.

Il mercato dei rossoneri non si preannuncia scoppiettante, stando anche a quanto dichiarato da Stefano Pioli. Il tecnico emiliano si è detto soddisfatto della rosa attuale e ha rivelato che il Milan sta pensando solamente a pochi rinforzi nei posti giusti. Uno dei reparti che necessita maggiormente di nuovi innesti è il centrocampo. Dall’Inghilterra rivelano che i rossoneri starebbero pensando nuovamente ad una vecchia fiamma di Maldini. Occhi puntati sul Real Madrid.

Calciomercato Milan, torna di moda Ceballos | Regalo per Pioli

Secondo quanto rivelato dal ‘Telegraph’, il Milan starebbe tornando alla carica per Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid, attualmente, si trova in prestito all’Arsenal ma il suo futuro è ancora incerto. Se è vero che nel club iberico non sembra esserci più spazio per Ceballos, i ‘Gunners’ avevano espresso la volontà di trattenerlo a Londra. Nelle ultime settimane, però, potrebbe essere cambiato tutto. Il quadro dirigenziale dell’Arsenal ha subito diverse modifiche e anche la trattativa per il centrocampista iberico si è temporaneamente interrotta.

Il Milan potrebbe sfruttare l’incertezza dell’Arsenal per dare l’assalto a Dani Ceballos. Il centrocampista classe ’96 ha tutti i requisiti ricercati dagli uomini di mercato rossoneri. Lo spagnolo ha grande qualità e, soprattutto, ha ancora enormi margini di miglioramento. Il regalo per la conferma di Pioli potrebbe essere Dani Ceballos: Maldini potrebbe anticipare i dirigenti londinesi.

