La Juventus ha reso noto il nome del nuovo tecnico della squadra Under 23. Deciso dunque l’erede di Andrea Pirlo, approdato sulla panchina della prima squadra.

La Juventus ha reso ufficiale il nome del nuovo tecnico della squadra Under 23. A prendere il posto di Andrea Pirlo sarà Lamberto Zauli, ex allenatore dell’Empoli Primavera.

Nell’ultima stagione alla guida della Primavera della Juventus, Zauli viene dunque ‘promosso’ sulla panchina della seconda squadra dei bianconeri, militante nel campionato di Serie C.

Calciomercato Juventus, ecco lo staff di Zauli per l’U23. Ecco il comunicato del club

Reduce da un buon campionato con la Primavera della Juventus, Zauli avrà dunque la sua grande chance alla guida dell’Under 23 bianconera. Ad accompagnare il tecnico romano sulla panchina dei piemontesi ci sarà Mirko Conte, che assumerà il ruolo di vice allenatore. I preparatori atletici saranno invece Stefano Cellio e Daniele Palazzolo, mentre i portieri saranno allenati da Cristiano Lupatelli.

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus, pubblicato sul proprio sito nel pomeriggio: “Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona playoff scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia e per la prima volta nella storia agli Ottavi di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23”.

