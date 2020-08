Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile tentativo dei bianconeri di accaparrarsi terzino e bomber attraverso uno scambio

Una delle priorità della Juventus in questo calciomercato, ufficialmente ancora non iniziato, è l’acquisto di un nuovo bomber. In sostanza dell’erede di Gonzalo Higuain, del quale i bianconeri potrebbero liberarsi con una risoluzione del contratto in scadenza attualmente nel 2021. Questo perché è complicatissimo trovare un acquirente per il centravanti argentino, con cui comunque non sarà facile trovare un accordo. In cima alla lista di Pirlo ci sarebbe Dzeko, ma altre fonti danno il neo tecnico juventino grande estimatore pure di un giocatore di stanza in Inghilterra: Alexandre Lacazette.

Calciomercato Juventus, Rabiot e soldi per il doppio colpo

Il francese classe ’91 non è reduce da una stagione strabiliante, 12 gol e 7 assist il computo totale, tuttavia gode di grande considerazione non solo da parte di Pirlo. Su di lui si registrano infatti gli interessi di Barcellona e Real Madrid oltre che di altre big inglese e dell’Inter. Si tratta di una punta, prima o seconda, molto mobile e rapida, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo. Sulla carta, insomma, un partner perfetto di Cristiano Ronaldo, come dello stesso Dybala. Nella sua ‘missione’ in quel di Londra, Fabio Paratici potrebbe averne certo discusso con la dirigenza dell’Arsenal, che in Inghilterra sostengono sia aperta alla cessione del calciatore ex Lione.

Prezzo di partenza sui 42 milioni di euro, ma probabilmente potrebbe scendere fino ai 35. La Juve è interessata anche a un altro giocatore dei ‘Gunners’, ovvero il terzino destro Bellerin la cui valutazione è di 22 milioni circa.

Così il CFO della ‘Vecchia Signora’ potrebbe provare a comprare entrambi in un unico pacchetto, inserendoci il cartellino di Rabiot – ipervalutabile sui 32 milioni – che sappiamo essere molto stimato da Arteta e un cash di 35 milioni di euro, soldi ricavabili da qualche cessione, su tutte quelle di Bernardeschi, De Sciglio e Rugani, quest’ultimo recentemente riaccostato proprio all’Arsenal.

