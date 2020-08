Calciomercato, 147 milioni | Triplo colpo Juve: ecco come

La Juventus deve rialzarsi ed è pronta a fare investimenti importanti sul mercato. Tre i calciatori favoriti per una spesa complessiva di 147 milioni

È stata una stagione difficile per la Juventus, che ha portato a casa lo scudetto ma non è riuscita ad arrivare fino in fondo in Champions League e ha fallito anche in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La società si è mossa fin da subito per rilanciarsi e ha esonerato il tecnico Maurizio Sarri per fare spazio ad Andrea Pirlo.

Ma non sarà solo lo staff tecnico a subire una rivoluzione, ma anche in rosa sono da apportare diversi cambiamenti per crescere e tornare a competere con le squadre più importanti d’Europa. Analizziamo il calciomercato bianconero secondo le quote attuali dei bookmakers.

Calciomercato Juventus, le mosse bianconere secondo i bookmakers: De Paul, Isco e Zapata per 147 milioni

I tre calciatori più vicini alla Juventus secondo le agenzie di scommesse sono De Paul (quota 2,25), Isco (4,00) e Zapata (3,50). L’argentino è valutato circa 32 milioni, il calciatore del Real Madrid vale 65 milioni mentre l’attaccante dell’Atalanta arriva a costare circa 50 milioni di euro. Se tutte e tre le trattative dovessero andare in porto, dunque, la trattativa prevederebbe circa una spesa da 147 milioni di euro.

Ovviamente per questa cifra si potrebbero sfruttare eventuali contropartite o cessioni dei calciatori in uscita. Gli altri nomi presenti per i bookmaker sono Jorginho, quotato 5,50, Lacazette a 7,50 o Griezmann a 10,00. C’è più ottimismo invece per quanto riguarda Pogba (5,50) e Toni Kroos che è quotato 6,00.

Il calciomercato della Juventus è infuocato e nelle prossime settimane capiremo quanti di questi giocatori si saranno trasferiti a Torino.

