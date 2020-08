Calciomercato Inter, notizia a sorpresa | Possibile svolta Conte

Il ‘day after’ finale di Europa League, può provocare nuovi scossoni in casa Inter: a sorpresa, uno dei dirigenti è pronto a salutare. Cambiano così gli scenari per Conte.

Nuova svolta dell’ultima ora in casa Inter. Se all’indomani della sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, il futuro di Antonio Conte appariva lontano da Milano, ora gli scenari per il tecnico nerazzurro possono clamorosamente cambiare.

Nel caldo post partita di Colonia, Antonio Conte non ha certo trattenuto le proprie emozioni. Il tecnico leccese ha dichiarato più che positiva l’annata dell’Inter, con una finale europea ritrovata a dieci anni dall’ultima volta e un secondo posto in Serie A alle spalle della Juventus. A stizzire il mister nerazzurro, ancora una volta, le voci sulla gestione dell’ambiente da parte della società.

Calciomercato Inter, Ausilio può lasciare i nerazzurri. Conte ora può restare

Obiettivi delle critiche di Antonio Conte, le persone all’interno della dirigenza che a suo modo di vedere non hanno protetto a dovere i giocatori della rosa nerazzurra, vittime durante la stagione di episodi controversi finiti nelle prime pagine dei giornali.

Uno dei dirigenti non espressamente criticati da Conte, ma principale bersaglio dell’ex Juve, è senza dubbio Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter.

A sorpresa però, potrebbe essere lo stesso dirigente nerazzurro a fornire ‘l’assist’ inaspettato a Conte per la sua permanenza. Secondo ‘Sky Sport’, il ds dell’Inter è il grande obiettivo della nuova proprietà della Roma. Il presidente dei giallorossi, Dan Friedkin, avrebbe individuato in Ausilio l’uomo giusto per la rinascita della Roma.

Nonostante il rinnovo di contratto appena firmato, fino al 2022, Ausilio ha lasciato intendere nel post gara di Colonia, di dover compiere attente valutazioni sul suo futuro all’interno dell’Inter. Con un eventuale addio di Ausilio, il futuro di Conte potrebbe subire un imprevisto cambio di scenario, con il tecnico salentino più vicino alla conferma sulla panchina nerazzurra. Si attendo importanti sviluppi.

