Calciomercato Inter, addio illustre dopo la finale | Lo vuole Guardiola!

Il sogno dell’Inter di vincere l’Europa League si è infranto sulla sfortunata deviazione di Lukaku dopo la rovesciata di Diego Carlos. Un episodio sfavorevole che ha condannato i nerazzurri alla sconfitta. La finale di Colonia potrebbe essere stata l’ultima apparizione in maglia nerazzurra per una stella del club. In estate l’addio di Conte, sempre più probabile dopo le parole del tecnico salentino, potrebbe non essere l’unico. Dall’Inghilterra rivelano che Guardiola avrebbe messo gli occhi su uno dei protagonisti della cavalcata europea dell’Inter.

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lautaro | Pronto l’assalto!

Come rivelato dal ‘Sun’, il Manchester City sarebbe disposto ad acconsentire alla richiesta di Guardiola riguardo a Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter sembra essere diventato l’obiettivo principale del tecnico catalano per rinforzare il club inglese. Una scelta dettata anche dalle ultime prestazioni europee del ‘Toro’, che ha dimostrato ancora una volta di poter essere uno dei migliori attaccanti su piazza. Il problema principale rimane la valutazioni di oltre 100 milioni di euro che l’Inter fa di Lautaro. Guardiola, però, sembra fortemente convinto.

Potrebbe essere Lautaro Martinez l’erede designato del ‘Kun’ Aguero nell’attacco del City. Per caratteristiche, infatti, il bomber nerazzurro si sposerebbe perfettamente con i meccanismi offensivi orditi da Guardiola per il club britannico. La candidatura dell’attaccante argentino prende sempre più forza all’interno della società mancuniana e potrebbe sfociare presto in una maxi offerta. Se dovesse partire anche Conte, poi, potrebbe essere lo stesso Lautaro a spingere per una cessione.

