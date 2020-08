Calciomercato Inter, addio Conte | Clamorosa ipotesi in Serie A

Il futuro di Antonio Conte è in bilico: spunta un’ipotesi clamorosa per quanto riguarda il suo futuro che può essere ancora in Serie A

È stata una serata amara per l’Inter, che dopo aver battagliato per tutto l’anno si ritrova ha chiuso la stagione senza portare trofei a casa. Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia e il secondo posto in Serie A, i nerazzurri sono crollati anche di fronte al Siviglia in finale di Europa League perdendo per 3-2.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte verso l’addio | Ecco il sostituto

Un brutto ko, difficile da digerire, che potrebbe già chiudere il ciclo con Antonio Conte in panchina. Le parole del tecnico nel post-gara sanno di addio e settimana prossima sarà decisiva per capire se le parti andranno avanti oppure no, visto che ci sarà l’incontro definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, terzino e bomber | Cash e contropartita

Calciomercato, Conte via dall’Inter: la Roma può provarci con Paratici dirigente

Può succedere di tutto in queste settimane, con Conte che potrebbe ritrovarsi libero e cercare una nuova squadra entro un mese. Su di lui potrebbe spuntare un interesse a sorpresa dalla Serie A, così come riportato da Tuttosport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte saluta | Mega offerta dalla Premier

Il giornalista Stefano Salandin infatti fa sapere che potrebbe esserci l’ipotesi Roma nel futuro dell’attuale allenatore dell’Inter. Il suo arrivo potrebbe essere facilitato dall’eventuale inserimento di Fabio Paratici in dirigenza, visto che ci sono anche voci di addio dalla Juventus.

Una suggestione clamorosa ma a questo punto di stagione, a un mese dall’inizio del nuovo campionato, basterà attendere pochi giorni per capire quali saranno le destinazioni di allenatori e dirigenti appena citati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto Real | Doppia cessione e incasso ‘monstre’

Calciomercato Juventus, svolta Higuain | Strategia a sorpresa!