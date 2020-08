Dopo la finale persa di Europa League Antonio Conte potrebbe anche andare via: ecco la lista della spesa in vista della prossima stagione

Saranno ore frenetiche in casa Inter. Antonio Conte potrebbe anche lasciare la compagine nerazzurra dopo la finale persa contro il Siviglia. Nel post-partita l’allenatore leccese è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni di Sky Sport facendo intendere che ci sarà tra pochi giorni un incontro con la dirigenza prima di prendere una decisione.

Calciomercato Inter, da Dzeko ad Emerson: i rinforzi chiesti da Conte

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” lo stesso tecnico dell’Inter avrebbe stilato una lista di cinque giocatori per restare ancora sulla panchina nerazzurra. Il primo in ordine sarebbe il terzino mancino del Chelsea, Emerson, che ha una valutazione di 24 milioni di euro. Per la difesa, invece, il primo nome è quello dell’ex Roma Smalling, di proprietà del Manchester United, che chiede 16 milioni di euro per l’intero cartellino.

Per quanto riguarda il centrocampo i due profili in cima alla lista sono quelli di Kante e Tonali, in grado di dare maggiore mobilità al motore della compagine nerazzurra. Infine, il colpo per l’attacco si chiama Edin Dzeko, accostato già nella scorsa estate al club di Zhang.

Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Antonio Conte che dovrà prendere in tempi brevi una decisione di comune accordo con l’Inter.

