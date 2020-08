Dopo l’amara sconfitta in Europa League contro il Siviglia, Antonio Conte appare sempre più lontano dall’Inter. Fissato l’incontro decisivo con la società.

Il giorno dopo la sconfitta in finale di Europa League, il divorzio tra Antonio Conte e l’Inter appare solo questione di ore, giorni al massimo. È infatti in programma settimana prossima, il summit decisivo tra la società nerazzurra e il tecnico leccese, volta a decidere il futuro dell’ex Juventus.

Nel post partita contro il Siviglia, Conte non ha esitato di fronte alle domande dei giornalisti in sala, ammettendo di dover riflettere sul suo futuro all’Inter. Per il tecnico salentino, nonostante una stagione con zero trofei, l’annata dell’Inter è da ritenersi più che soddisfacente.

Calciomercato Inter, martedì l’incontro decisivo con Zhang. Allegri alla finestra

Nuove critiche da Antonio Conte sono invece arrivate nei confronti delle presunte “talpe” all’interno della società, che avrebbero condizionato l’integrità e l’unione della rosa. Il tecnico interista non ha mai digerito la poca protezione offerta dalla società nei confronti dei suoi giocatori. Tutti fattori che nonostante i tentativi di andare avanti, lasciano presagire un divorzio imminente.

Il presidente dell’Inter, Stevan Zhang, ha elogiato il lavoro di Conte nel post partita di Colonia, evidenziato i grandi progressi della squadra in ambito europeo, con una finale che mancava da ben 10 anni.

Per stabilire il futuro di Conte e dell’Inter, è in programma un summit decisivo tra il tecnico leccese e la dirigenza nerazzurra. Secondo ‘Sky Sport’, il summit dovrebbe avvenire nella giornata di martedì, al termine del quale, tutti conosceranno il nome del prossimo tecnico dell’Inter per la stagione 2020/2021. Il favorito per sostituire Conte rimane sempre Massimiliano Allegri.

