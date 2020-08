Si sblocca il mercato in difesa per il Napoli. In arrivo dalla Premier League il giocatore richiesto da Gattuso.

Si sblocca il mercato del Napoli. Di fronte all’eventuale cessione di Koulibaly, richiesto dal Manchester City di Guardiola, Rino Gattuso avrebbe già da tempo individuato il sostituto ideale per la difesa partenopea. L’obiettivo dell’allenatore azzurro gioca attualmente in Premier League.

Il ds Giuntoli, una volta accolta la richiesta di Gattuso, si è subito messo in moto per intavolare una trattativa con il difensore, che ha repentinamente manifestato tutta la sua disponibilità al trasferimento.

Calciomercato Napoli, è Sokratis il difensore per Gattuso. Possibile colpo a zero per i partenopei

Il giocatore individuato da Gennaro Gattuso per sostituire Koulibaly è una vecchia conoscenza del nostro campionato. L’obiettivo del Napoli è infatti Sokratis , attuale difensore dell’Arsenal ed ex di Genoa e Milan in Serie A.

Il difensore greco, in scadenza con i ‘Gunners’ nel 2021, avrebbe manifestato al club londinese la voglia di cambiare aria in questa sessione di mercato. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, la decisione del calciatore ellenico sarebbe maturata dopo un contatto telefonico avuto direttamente con Gattuso, nella quale l’allenatore del Napoli avrebbe convinto Sokratis ad accettare la corte del club campano.

La palla passa ora all’Arsenal, che nonostante l’ultimo anno di contratto del difensore, potrebbe decidere di rescindere anticipatamente il legame con Sokratis, visto la poca considerazione del giocatore da parte del manager degli inglesi, Mikel Arteta, e l’alto ingaggio del greco.

