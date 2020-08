Calciomercato Milan, via Leao | Ipotesi di scambio in Serie A

Il Milan lavora sul calciomercato e punta a dei rinforzi mirati per migliorare la buona base già presente. Possibile scambio in Serie A: via Rafael Leao!

Ancora pochi colpi di calciomercato per il Milan, che sembrerebbe intenzionata a ripartire dalla base che ha fatto bene nel finale della scorsa stagione. I rossoneri hanno vissuto un’annata di alti e bassi e la falsa partenza ha compromesso da subito la stagione, che si è conclusa con un posto in Europa League.

A convincere la società a ripartire dai protagonisti già presenti in rosa, c’è il finale di campionato di alto livello grazie all’ottimo lavoro svolto da mister Stefano Pioli che ha allontanato anche Ralf Rangnick. Nella fase post-lockdown infatti il Milan ha chiuso al primo posto in classifica.

Calciomercato Milan, obiettivo Veretout: possibile scambio con Rafael Leao

Tra i calciatori in bilico c’è Rafael Leao, che ha vissuto soprattutto la fase centrale della stagione da protagonista per poi calare con il passare del tempo. Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre e il Milan potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio.

Il portoghese potrebbe finire nella trattativa riguardante Veretout, che è seguito dai rossoneri. Entrambi sono valutati circa 28 milioni di euro e per questo potrebbe esserci direttamente uno scambio secco che porterebbe Leao a Roma e il centrocampista francese a Milanello.

In questa stagione Leao ha disputato 33 gare e siglato 6 reti mentre Veretout è sceso in campo 43 volte e ha realizzato 7 gol.

