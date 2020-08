Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Non torna a Torino!

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare clamorosamente la Juventus non tornando minimamente a Torino: ecco i motivi della possibile scelta!

La Juventus potrebbe avere una patata bollente da sistemare velocemente. Come svelato dal portale spagnolo “DonDiario” Cristiano Ronaldo potrebbe decidere anche di andare via clamorosamente. Una scelta a sorpresa che potrebbe provocare diversi problemi alla compagine bianconera in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, addio clamoroso di Ronaldo

I motivi del suo possibile addio vanno ricercati solamente nell’emergenza Coronavirus visto che già tanti calciatori di Serie A, di ritorno dalle vacanze, sono stati trovati positivi al test prima di iniziare i ritiri con le rispettive compagini.

Il campione portoghese avrebbe così espresso il suo desiderio di andare via da Torino con una cessione imminente. Nemmeno il neo-allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, sarebbe riuscito a fargli cambiare idea. Lo stesso Cristiano avrebbe in mente così nuove destinazioni per continuare a mettere in mostra tutto il suo potenziale.

L’emergenza Coronavirus ha messo in bilico anche l’inizio del prossimo campionato con la data che potrebbe essere spostata verso il 4 ottobre come svelato dal quotidiano “Repubblica”.

