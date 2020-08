La Juventus vuole il colpo grosso a centrocampo e studia le mosse per il grande affare. C’è il piano di Paratici per Pogba!

Non è stata una stagione semplice per la Juventus, che ha vissuto diversi momenti di difficoltà e ora si ritrova a vivere delle giornate molto calde per cercare la rivoluzione e ripartire nel migliore dei modi l’anno prossimo. C’è stato già un primo ribaltone con l’esonero di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo e ora si cerca di fare dei cambiamenti anche nella rosa.

Andrea Agnelli aveva dichiarato nel post Lione che c’era bisogno di un ringiovanimento visto che l’organico era tra i più vecchi d’Europa. Da quel momento è andato via solo Blaise Matuidi e per la cessione di ulteriori calciatori si potrebbe puntare direttamente a inserirli in alcune trattative.

Calciomercato Juventus, Pogba vuole tornare: Douglas Costa può alleggerire il prezzo

Nel frattempo i bianconeri lavorano anche nel calciomercato in entrata e uno dei nomi più seguiti dalla Juventus è sicuramente quello di Paul Pogba, che da solo riuscirebbe a sistemare in maniera definitiva il centrocampo, dove mancano elementi con le sue caratteristiche.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la volontà del francese sarebbe quella di tornare alla Juventus. Per arrivare a lui, si potrebbe tentare di inserire in trattativa Douglas Costa che piace al Manchester United anche se Solskjaer avrebbe qualche dubbio sulla tenuta fisica. L’offerta bianconera dunque potrebbe essere quella riguardante il brasiliano (valutato 48 milioni) e l’aggiunta di circa 50 milioni per arrivare ai 100 richiesti dai ‘Red Devils’.

I soldi da investire potrebbero arrivare direttamente dalla cessione di altri calciatori, uno di questi potrebbe essere Bernardeschi.

