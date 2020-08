Calciomercato Juventus, svolta Higuain | Strategia a sorpresa!

La Juventus potrebbe aver trovato una strategia per il futuro di Gonzalo Higuain: la svolta potrebbe arrivare insieme ad Edin Dzeko.

Il futuro di Gonzalo Higuain rischia di essere uno dei nodi più complicati da sciogliere per la Juventus. L’attaccante argentino, infatti, non sembra voler lasciare Torino in questa finestra di mercato e, anzi, vorrebbe riuscire a conquistare uno spazio anche con Andrea Pirlo. I bianconeri, però, hanno bisogno di vendere: sia per incassare qualcosa, che per liberarsi di un salario ingombrante. Il ‘Pipita’ ha un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione con la Juventus. Madama, però, potrebbe aver trovato una strategia.

Calciomercato Juventus, scenario a sorpresa | Higuain resta insieme a Dzeko!

Potrebbe esserci stato un clamoroso cambio di scenario riguardo a Gonzalo Higuain. Secondo quanto rivelato da Graziano Campi a ‘Top Calcio 24’, i bianconeri avrebbero un piano per il ‘Pipita’: “L’idea sarebbe quella di tenere Higuain fino a gennaio come quarto attaccante in rosa dietro a Cristiano Ronaldo, Dybala ed Edin Dzeko, se dovesse arrivare dalla Roma. L’argentino verrebbe escluso dalla lista Uefa per la Champions League, ma considerato il calendario fitto tornerebbe utile per la Serie A. Lui è intenzionato a restare, poi magari andrà via a gennaio”.

In caso di acquisto di Dzeko, la Juventus potrebbe tentare di tenere l’attuale parco attaccanti. A quel punto, Andrea Pirlo avrebbe a disposizione quattro giocatori offensivi di prima fascia da far ruotare a seconda delle esigenze. Un’idea che, al netto della sua sostenibilità economica, potrebbe essere portata avanti dalla dirigenza bianconera. Il futuro di Gonzalo Higuain, quindi, potrebbe essere ancora a Torino.

