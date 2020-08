Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano su Cristiano Ronaldo tra il suo addio e l’eventuale sostituto. Occhio a un nome clamoroso, ecco tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo è a Lisbona, ma stando a quanto filtra non ha in programma alcun incontro col Paris Saint-Germain di stanza proprio nella capitale del Portogallo perché impegnato in Champions League. Domenica sera la squadra di Tuchel affronterà in finale il Bayern Monaco di Flick, quello dell’8-2 al Barcellona… Tornando a CR7, è stato immortalato con famiglia al seguito ed è lì, pare, solo per vacanza e interessi del tutto personali. Le voci, però, non si placano. Motivo? Semplice, poiché ci sono conferme sulla volontà del patron del club transalpino di mettere le mani sul suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Psg: l’erede dal Real Madrid

Calciomercato.it lo scorso 14 agosto si è sbilanciato, affermando che “lo sceicco proprietario del PSG sta cercando di portare Cristiano Ronaldo a Parigi. E sarebbe un colpo sensazionale, dal punto di vista sportivo e non solo (…)”. Un colpo allo stesso tempo complicato vista “la situazione economica che stiamo vivendo”. Comunque il club presieduto da Andrea Agnelli, al di là delle smentite possibili, sarebbe ben disposto a lasciarlo partire. La cessione del 35enne, decisivo per il nono scudetto consecutivo, consentirebbe infatti alla Juve di abbassare di tantissimo il monte stipendi, considerato l’ingaggio netto di 31 milioni di euro del fuoriclasse di Funchal. Per il cartellino, invece, la richiesta minima sarebbe di 50 milioni.

Il sostituto di Ronaldo potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real. E può essere ‘offerto’ ai bianconeri. Parliamo di Eden Hazard, disastroso nella sua prima stagione alle ‘Merengues’, anche per ragioni di natura fisica. Il 29enne belga ha tutto per piacere ad Andrea Pirlo e potrebbe essere schierato sia in un eventuale tridente che alle spalle della punta.

Coi soldi incassati e risparmiati dalla vendita di CR7, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe presentare una proposta importante, da almeno 73 milioni di euro (pagabili in tre tranches) più corposi bonus, oppure tentare la difficile via del prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto.

