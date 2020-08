Possibile beffa in arrivo per la Juventus. L’obiettivo bianconero potrebbe essere inserito in uno scambio super con l’Ajax: ecco la formula!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato con la possibilità di arrivare a giocatori funzionali al gioco tipico di Andrea Pirlo. In caso di addio di Gonzalo Higuain, il club bianconero sarebbe alla ricerca di un attaccante davvero mortifero: uno dei nomi circolati nelle ultime ore sarebbe quello di Luis Suarez.

Calciomercato, Suarez pronto al ritorno all’Ajax

L’attaccante del Barcellona, Luis Suarez, potrebbe dire addio al club bluagrana ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Il suo futuro sembra essere ormai altrove con la possibile decisione di separarsi a partire dai prossimi giorni. L’ex attaccante del Liverpool sarebbe così pronto per una nuova avventura: sulle sue tracce ci sarebbe anche la sua ex squadra l’Ajax.

In questo modo lo stesso Barcellona avrebbe messo gli occhi su alcuni giocatori della squadra olandese, come il centrocampista Donny van de Beek, svelato dal portale francese “le10sport.com“. E nelle prossime ore potrebbe nascere uno scambio davvero importante con la Juventus che sarebbe tagliata fuori dalla corsa per Suarez.

Il club bianconero non demorde e continuerà a lavorare in ottica futura con giocatori funzionali al gioco del neo-allenatore Andrea Pirlo.

