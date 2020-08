La Juventus continua a lavorare in ottica futura per quanto riguarda i top player in circolazione: il big ha già scelto la destinazione bianconera!

Saranno settimane davvero intense anche per la Juventus, pronta ad iniziare il corso del neo-allenatore Andrea Pirlo. Il club bianconero starebbe lavorando in ottica futura per arrivare a giocatori già pronti da affidare all’ex centrocampista della Nazionale italiana.

Calciomercato Juventus, colpo Aouar: lui ha già scelto!

Come svelato dal portale francese “le10sport.com” il talentuoso giocatore del Lione, Houssem Aouar, avrebbe dato la sua preferenza al possibile trasferimento a Torino: ora c’è bisogno di un’offerta davvero importante per convincere il club francese.

In questo modo la stessa dirigenza bianconera potrebbe mettere sul piatto 31 milioni più i cartellini di Rugani, valutato 15, e di Pjaca, 5 milioni. Il big potrebbe così essere l’elemento in più del centrocampo di Pirlo, voglioso di iniziare la sua avventura alla guida della compagine bianconera.

Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti sul futuro di Aouar, protagonista in assoluto della stagione del Lione arrivato fino in semifinale di Champions League.

