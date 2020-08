Calciomercato, Inter-PSG | Dalla Spagna: Messi ha scelto!

Lionel Messi sembra in procinto di lasciare il Barcellona: Inter, PSG e Man City sono sulle sue tracce, ma dalla Spagna riferiscono che l’argentino ha già preso la sua decisione.

Stanno nascendo tante discussioni riguardo il futuro di Lionel Messi. L’argentino ha incontrato Ronald Koeman, neo-allenatore del Barcellona, e si è detto scontento dell’ambiente che circonda il Barça e sarebbe propenso ad andare via. L’Inter è molto interessata al giocatore, tuttavia, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, Messi preferirebbe approdare in un’altra squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Il sostituto da Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso Messi | Rivelazione shock da Barcellona

Inter, Messi preferisce andare al PSG

Il Manchester City è molto defilato per l’acquisto di Leo Messi. Gli unici due club che si sono mossi in questo senso sono Inter e Paris Saint-Germain, che hanno già avuto contatti con il padre-agente Jorge per capire la fattibilità dell’operazione. Il PSG ha già studiato come garantire all’attuale 10 del Barcellona un ingaggio alto per “eludere” le regole del Financial Fair-Play, senza privarsi di Neymar e Kylian Mbappé, ritenuti incedibili. In particolare, la presenza di Neymar e di altri amici di Messi favorirebbe il suo adattamento e della moglie Antonella in quel di Parigi, già meta di vari viaggi della coppia. Tuttavia, il quotidiano spagnolo chiarisce anche che c’è ancora molta strada da fare per l’addio della Pulce: la decisione definitiva non è ancora arrivata, anche se il desiderio di provare un’altra esperienza c’è.

Il Barcellona pare stia pensando di liberarsi di Messi per rimettere a posto i conti del club, ma per la parte sportiva si punterebbe su Memphis Depay, che non entusiasma per niente l’ambiente catalano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Lascia Messi per Ronaldo!

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Contatto con l’ex compagno