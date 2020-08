Calciomercato Inter, addio Messi | Scambio shock!

L’esito dell’incontro tra Koeman e Messi non è andato a buon fine per il Barcellona: La Pulce argentina vorrebbe lasciare la Catalogna e su di lui c’è il forte interesse del PSG.

All’indomani dell’incontro tra Ronald Koeman e Lionel Messi, sono tante le voci che circolano sul futuro dell’argentino. La sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco ha proclamato la fine del Barcellona, una squadra che è stata marziana per almeno dodici anni. Un periodo lunghissimo, fatto di vittorie, trionfi in ogni competizione e pochissime delusioni. Tuttavia, i vari Sergio Busquets, Piqué, Suarez e lo stesso Messi hanno raggiunto un’età -tutti oltre i 31 anni- e i tanti acquisti sbagliati degli ultimi anni, hanno provocato un buco generazionale non indifferente. Messi è scontento del Barcellona e avrebbe detto a Koeman di voler lasciare. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e l’Inter monitora la situazione, come anche il Paris Saint-Germain, che ha chiesto il calciatore. Tuttavia, il Barça ha risposto con una ‘provocazione’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Lascia Messi per Ronaldo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘giallo’ Thiago Silva | Ecco la sua priorità

PSG-Messi, il Barça risponde con una provocazione

Il Paris Saint-Germain potrebbe ‘scippare’ Messi al Barça due anni prima del Mondiale in Qatar, dopo aver fatto la stessa cosa con Neymar qualche anno fa e sarebbe una prova di forza clamorosa. Tuttavia, il club di Bartomeu non vuole privarsi dell’asso argentino e come risposta al PSG avrebbe chiesto Kylian Mbappé in cambio. Una vera e propria provocazione: il francese classe ’98 ha vinto un Mondiale da protagonista in Russia ed è insieme a Neymar una delle principali stelle del Paris.

Insomma, l’Inter -in attesa della finale di Europa League contro il Siviglia– e i parigini sono le squadre più interessate a Messi, ma il Barcellona non vuole privarsi del suo calciatore migliore. A maggior ragione dopo una stagione completamente da buttare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Contatto con l’ex compagno

Coronavirus, annuncio UFFICIALE del Sassuolo | Positivo Boga