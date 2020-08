Offerta irrinunciabile e progetto super ambizioso, così il club di Premier League tenta il tecnico dell’Inter Antonio Conte

Il bilancio della stagione dell’Inter è positivo, ciononostante Antonio Conte potrebbe lasciare i nerazzurri e trasferirsi altrove. Non è da escludere un ritorno in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea di qualche anno fa. L’allenatore salentino, che è finito secondo alle spalle della Juventus al suo primo anno interista, avrebbe ricevuto una super proposta dal campionato inglese, da parte di un club con un progetto di crescita molto ambizioso. Si tratta del Newcastle, squadra che ha da poco tempo cambiato proprietà ed assetto finanziario.

Conte a Newcastle: ecco l’offerta

La squadra, allenata fino al 2019 da Rafa Benitez e attualmente sotto la guida di Steve Bruce, vorrebbe crescere al punto da diventare una squadra top per la Premier, composta quindi da grandi campioni e guidata da un allenatore vincente come Conte. Dall’Inghilterra riferiscono di una proposta per convincere il salentino da 15 milioni a stagione ed un grande budget economico per costruire una squadra top e competitiva per le prime posizioni di classifica.

Insomma, la nuova proprietà avrebbe intenzione di formare un nuovo gruppo, composto da tanti top player e saggiamente guidati dal tecnico ex Chelsea e Juventus e attualmente all’Inter, Antonio Conte.

