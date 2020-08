Coronavirus, annuncio UFFICIALE del Sassuolo | Positivo Boga

Cresce il numero di giocatori positivi al Coronavirus in Serie A: questa volta è il Sassuolo ad annunciare la positività al virus di Boga

Pessime notizie per la Serie A: si aggrava il bilancio di giocatori della massima divisione italiana positivi al Coronavirus. Dopo il caso di Mirante nella giornata di ieri e quello di Petagna in data odierna, si aggiunge anche Jeremie Boga. L’attaccante franco-ivoriano è risultato positivo all’ultimo test per il ‘COVID-19’ effettuato dal Sassuolo ai giocatori di rientro dalle vacanze. Lo ha comunicato lo stesso club emiliano tramite una nota ufficiale sul proprio sito. “Il giocatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e attualmente si trova in regime di isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie, nel rispetto dei protocolli vigenti”.

