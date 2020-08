Il Milan prepara il doppio colpo in entrata: pronto un grande ritorno ed un nuovo terzino. Spesa complessiva da oltre 50 milioni

E’ tempo di calciomercato per i club italiani, che provano a chiudere colpi importanti ancor prima dell’apertura ufficiale della finestra trasferimenti. Il Milan, che ha chiuso brillantemente l’ultimo campionato, vuole ripartire con lo stesso sprint ma con una rosa ancora più competitiva e completa in ogni reparto. Pertanto la dirigenza sta spingendo per un grande ritorno a centrocampo, Tiemoue Bakayoko. Il classe ’94 ha sfoderato grandi prestazioni con il Monaco e non ha mai dimenticato la sua positiva parentesi in rossonero. per il suo cartellino, che appartiene al Chelsea, pronti 5 milioni per il prestito oneroso più il diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Skriniar può salutare | Maxi operazione con l’Atletico Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per il nuovo 9 | Un big in cambio!

Milan, oltre 50 milioni per Bakayoko e Aurier

Ma il Milan cerca anche un nuovo terzino. Anche stavolta si potrebbe pescare dalla Premier League e, più precisamente, dal Tottenham. Nel mirino infatti c’è Serge Aurier, ventisettenne ivoriano ex PSG. Per lui l’operazione potrebbe concludersi con un’offerta da 22-23 milioni di euro. E così il Milan si prepara ad incassare un doppio sì. Quello di Bakayoko prima e quello di Aureier poi, per una spesa complessiva da 52-53 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una cifra importante, ma che consentirebbe ai lombardi di portare in rosa due nuovi elementi utili a far crescere ulteriormente il club, che ha una gran voglia di tornare a respirare aria di Champions.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi operazione in Serie A | Tre club coinvolti

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | L’ostacolo è Donnarumma!