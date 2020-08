Calciomercato Juventus, nome clamoroso | Partner ideale per Cristiano!

In caso di addio di Gonzalo Higuain la Juventus sarebbe pronta per mettere a segno un colpo entusiasmante: profilo da urlo per Cristiano!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare a profili da urlo per quanto riguarda il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Con Gonzalo Higuain pronto a dire addio ai bianconeri, la compagine torinese vorrebbe chiudere un colpo davvero interessante come partner di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Suarez colpo per l’attacco

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Luis Suarez potrebbe essere il profilo davvero interessante per l’attacco della Juventus. All’età di 33 anni, l’amico di Lionel Messi sarebbe pronto anche ad una nuova avventura in Serie A. I rapporti tra i due club sono ottimi dopo lo scambio ufficializzato nelle scorse settimane tra Pjanic e Arthur.

Il Barcellona metterà a punto una nuova rivoluzione con l’arrivo di Koeman e così lo stesso attaccante uruguaiano potrebbe fare le valigie. Pirlo sarebbe felice in caso di arrivo del blaugrana, in grado di far compiere il salto di qualità alla compagine bianconera.

La Juventus proverà a chiudere colpi davvero entusiasmanti in vista della prossima stagione per regalare a Pirlo acquisti di assoluto valore.

