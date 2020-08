Uno degli obiettivi per il centrocampo della Juventus è destinato a saltare: lo stesso giocatore avrebbe scelto di rifiutare i bianconeri.

I nove volte Campioni d’Italia consecutivi rischiano di essere nuovamente “rifiutati”. Secondo ‘la Gazzetta di Modena’ infatti, il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, avrebbe scelto di restare un’altra stagione alla corte di Roberto De Zerbi, allontanando le avances della Juventus.

Obiettivo del neo tecnico Andrea Pirlo, per la Juventus rischia si profilarsi un altro “caso Berardi”. Come fu per l’attaccante del Sassuolo nell’estate del 2016, anche Locatelli avrebbe scelto di rimandare il suo approdo in una ‘big’, per continuare il suo percorso di crescita. Sorpresa amara per la Juventus, che deve necessariamente cambiare obiettivi di mercato per il proprio centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cambia agente | ‘Occasione’ dal Barcellona

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre big a rischio | Cessioni per 200 milioni!