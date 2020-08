La Juventus vive delle ore delicate: arriva la risposta del Real Madrid dopo aver proposto la cessione di Paulo Dybala

La Juventus ha vissuto una stagione di alti e bassi che si è conclusa con la conquista del nono scudetto consecutivo. La vittoria del campionato ha alleggerito il peso dei troppi passi falsi ma non è comunque bastata per salvare la panchina di Maurizio Sarri, che ha lasciato il suo posto al debuttante Andrea Pirlo.

Ora sarà fondamentale costruire una rosa all’altezza per sostenere e dare la mano a un allenatore che vivrà la sua prima esperienza da un punto di vista diverso da quello a cui era abituato. Questo mese e mezzo do calciomercato, dunque, potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dell’intere annata.

Calciomercato Juventus, proposto Dybala al Real Madrid: arriva il ‘no’ dei Blancos!

Per valutare le possibili entrate, però, bisogna considerare anche delle cessioni che potrebbero aiutare e accelerare la rivoluzione dopo un’annata nel complesso negativa o comunque piena di difficoltà.

Per questo si parla da tempo dell’addio di Paulo Dybala che, secondo quanto riportato da Don Diario, sarebbe stato proposto al Real Madrid negli scorsi giorni. Viste le alte richieste dei bianconeri, però, il club spagnolo avrebbe detto di no anche perché Isco (possibile pedina per alleggerire la cifra) non è in vendita.

Dal rifiuto dei Blancos poi sarebbe partita la caccia al rinnovo e, secondo il portale iberico, per questo sarebbe arrivata l’apertura alla permanenza da parte del procuratore.

