Calciomercato Juventus, tre big a rischio | Cessioni per 200 milioni!

Fabio Paratici sta lavorando per costruire la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Nel 4-3-3 del neo-allenatore bianconero cambieranno parecchi elementi tra i titolari.

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, ha dato il via a una rivoluzione in casa Juventus. Al posto di Sarri è stato ingaggiato Andrea Pirlo, da poco nominato tecnico della formazione Under 23. Con lui potrebbero approdare parecchi nuovi elementi, in grado di sostituire i famosi ‘senatori’, protagonisti delle vittorie bianconere degli ultimi anni. In particolare, l’emittente televisiva Top Calcio 24 ha infatti diramato la possibile formazione titolare della Juve per la prossima stagione, nella quale mancano tre big.

Juventus, salutano tre big: spazio a nuovi elementi

L’arrivo di Arthur e il conseguente addio di Pjanic, nell’ambito dello scambio con il Barcellona, permetterà alla Juve di avere già in rosa il regista che vuole Andrea Pirlo. Anche Kulusevski è già un giocatore bianconero vista l’operazione con l’Atalanta lo scorso gennaio. Dunque, alla Juve potrebbero arrivare altri quattro titolari, finanziati dalla cessione di Dybala, il quale è stato anche proposto al Real Madrid. Ma anche Bonucci e Alex Sandro potrebbero lasciare: il terzino brasiliano potrebbe rientrare nell’operazione con il Wolverhampton per assicurarsi Raul Jimenez, che diventerebbe il terminale offensivo al posto di Gonzalo Higuain. Sugli esterni di difesa, invece, ci sono Alessandro Florenzi -valutazione di 10-12 milioni da parte della Roma- e soprattutto David Alaba, ancora impegnato in Champions League con la maglia del Bayern Monaco. Sull’austriaco c’è anche l’Inter, visto che ha il contratto in scadenza nel 2021 e si è preso del tempo per decidere il suo futuro. Il colpo vero e proprio, però, sarebbe quello di Aouar: il Lione valuta il centrocampista circa 65 milioni di euro.

In definitiva, ecco la formazione: Szczesny; FLORENZI, de Ligt, Chiellini, ALABA; Bentancur, ARTHUR, AOUAR; KULUSEVSKI, JIMENEZ, Ronaldo. Acquisti finanziati, come detto in precedenza, da cessioni eccellenti come Bonucci, Alex Sandro e Dybala, da cui la Juventus potrebbe ricavare circa 200 milioni. Non è escluso che possano essere inclusi altri giocatori in eventuali scambi.