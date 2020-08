La Juventus lavora sul mercato e va a caccia di nuove occasioni. Possibile un nuovo affare con il Barcellona: nuovo scambio tra le parti!

La Juventus continua a lavorare con insistenza in vista della nuova stagione ed è pronta a una sorta di rivoluzione. Sono arrivate già le novità importanti nello staff tecnico con l’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo mentre per la rosa al momento ha salutato solo Blaise Matuidi.

Nella lista delle cessioni ci sono ancora tanti elementi che potrebbero dire addio nelle prossime settimane ma da questo punto di vista la situazione potrebbe non essere semplice. Per alcuni calciatori, però, si potrebbe provare direttamente effettuando degli scambi ed eventualmente aggiungendo dei soldi.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto sul mercato: possibile lo scambio per Danilo più soldi

Uno dei calciatori che potrebbe salutare per ragioni di bilancio è Danilo, anche se non è facile da vendere. Per questo la Juventus potrebbe inserirlo in uno scambio e garantire la valutazione migliore per non fare minusvalenza. Il brasiliano potrebbe dunque finire in una nuova trattativa con il Barcellona.

In questo caso nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci Sergi Roberto che, secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbe finito nella lista dei calciatori cedibili. Potrebbe essere il jolly perfetto per Pirlo e per lui dunque potrebbe arrivare la proposta che includerebbe Danilo (valutato 25 milioni) più l’aggiunta di 22 milioni. Un affare complessivo da 47 milioni di euro per la Juventus.

In questo caso sia i bianconeri che il Barcellona farebbero plusvalenza, proprio come successo nell’operazione portata a termine a giugno che aveva coinvolto Arthur e Pjanic.

