Calciomercato Roma, sogno Allegri | ‘Assist’ da Inter e PSG

La Roma di Friekdin vuole stupire fin da subito e va a caccia di colpi importanti. Per la panchina il sogno è Allegri: c’è l’assist di Inter e PSG!

Sono giornate importanti per il futuro di Massimiliano Allegri, che dopo un anno sabbatico e la scadenza del contratto con la Juventus (avvenuta lo scorso 30 giugno) è pronto a rimettersi in gioco ed è in attesa della giusta chiamata, magari da un grande club, per rilanciarsi in panchina.

Per il momento però non arrivano buone notizie per l’ex Juve e Milan, visto che il Barcellona ha scelto Koeman mentre Inter e soprattutto Paris Saint-Germain potrebbero anche restare con gli allenatori attuali. Tuchel sembrava in uscita ma lo straordinario percorso dei francesi in Champions League potrebbe far cambiare tutto, idem per Conte e il percorso dell’Inter in Europa League.

Calciomercato, per Allegri potrebbe spuntare la Roma: Friekdkin pensa alla coppia con Paratici

A questo punto, Allegri potrebbe anche pensare a nuove proposte dalla Serie A e potrebbe spuntare un tentativo della Roma. Friedkin sta preparando la nuova squadra e vuole da subito fare bene attraverso l’acquisto di grandi nomi per la ricostruzione.

Allegri è uno dei nomi più importanti in circolazione e l’assalto potrebbe avvenire anche grazie all’aiuto di Fabio Paratici, che sembrerebbe l’obiettivo numero uno per il ruolo di direttore sportivi dei giallorossi anche se attualmente è ancora alla Juventus ma con un contratto in scadenza nel 2021.

Saranno giornate calde e non sono da escludere sorprese in Serie A, dove la Roma vuole fare bene fin da subito con la nuova proprietà.

