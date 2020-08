Calciomercato, beffa Juventus | C’è lo scambio tra Napoli e Roma!

Il calciomercato inizia a regalare le prime succose indiscrezioni: possibile scambio tra Napoli e Roma con la Juventus battuta per l’obiettivo!

La Juventus vuole rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Con il possibile addio di Gonzalo Higuain e non solo, il club bianconero si starebbe focalizzando su diversi obiettivi per l’attacco con anche una possibile beffa in arrivo.

Calciomercato, scambio Milik-Under

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Napoli e Roma avrebbero già un accordo per lo scambio entusiasmante che vedrebbe protagonisti Arek Milik e Cengiz Under. L’attaccante polacco è ormai fuori dai piani di Rino Gattuso, mentre l’esterno turco sarebbe il sostituto perfetto di Callejon, che ha salutato gli azzurri dopo tantissime stagioni.

Con Paratici l’ex Ajax avrebbe avuto già un accordo per ingaggio e durata del contratto, ma con il Napoli non ci sarebbe stata una via da perseguire. Così nelle ultime settimane è subentrata la Roma alla ricerca di una valida alternativa a Edin Dzeko.

La Juventus potrebbe così virare obiettivi di mercato con altri profili da monitorare nelle prossime settimane. Milik sarebbe ad un passo dai giallorossi con Under pronto a fare il percorso inverno con 15 milioni di euro da inserire per il suo cartellino.

