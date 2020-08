Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | L’ostacolo è Donnarumma!

Prima di procedere con il mercato in entrata, il Milan è impegnato con i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma: ecco la situazione.

Il mercato del Milan è, sostanzialmente, fermo. I dirigenti rossoneri sono impelagati con i rinnovi di contratto di Ibrahimovic e Donnarumma. L’interlocutore è sempre lo stesso: Mino Raiola. Nonostante l’agente dei due giocatori sia lo stesso, potrebbe essere un ‘conflitto’ fra i due ad ostacolare la buona riuscita della trattativa. Le ultime indiscrezioni, infatti, rivelano di uno svedese che starebbe puntando i piedi. Zlatan vuole dimostrare, anche con il nuovo contratto, di essere a tutti gli effetti il leader dello spogliatoio rossonero.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic si impunta sul rinnovo | ‘Colpa’ di Donnarumma

Secondo quanto rivelato da ‘Il Giornale’, Zlatan Ibrahimovic avrebbe chiesto al Milan di essere il giocatore più pagato in rosa per consolidare il proprio status di fuoriclasse. L’ostacolo per il rinnovo, quindi, sarebbe rappresentato proprio da Donnarumma: il portiere, infatti, guadagna sei milioni netti a stagione. Per questo motivo lo svedese vorrebbe avere un rinnovo ad almeno 6,5 milioni annui. Non una richiesta semplice da esaudire per gli uomini di mercato rossoneri, che devono rispettare delle stringenti esigenze di bilancio.

Questioni economiche e di equilibrio interno a parte, appare chiara la volontà di tutte le parti in causa di proseguire congiuntamente. Non dovrebbero esserci, quindi, sorprese sul fronte rinnovi per il Milan: sia Ibra che Donnarumma resteranno in rossonero. Le parole di Pioli, nella giornata di ieri, non hanno fatto altro che confermare l’ottimismo che circola nell’ambiente milanista per i due rinnovi. Il mercato del ‘Diavolo’ sarà, in sostanza, una conferma in blocco del gruppo che ha stupito tutti nel post lockdown.

