Calciomercato Juventus, l’affare si complica | Paratici pronto ad inserirsi!

Il calciomercato, spesso, è il risultato di occasioni e situazioni favorevoli: un equilibrio sottile, in cui tutto cambia velocemente. La vicenda David Silva, in questo senso, è emblematica. Il mercato è volatile e bisogna essere pronti a cogliere al volo le opportunità che si presentano: lo sa bene Fabio Paratici. La Juventus potrebbe inserirsi in una trattativa che sembrava essere conclusa, ma che nelle ultime ore si improvvisamente fermata. Il centrocampista per Andrea Pirlo potrebbe arrivare in maniera inaspettata.

Calciomercato Juventus, occasione Thiago Alcantara | Si complica con il Liverpool

Potrebbero esserci ancora delle speranze di arrivare a Thiago Alcantara per la Juventus. Il giocatore sembrava ormai destinato ad arrivare al Liverpool, passando agli ordini di Jurgen Klopp. Secondo il ‘Guardian’, però, la trattativa con il Bayern Monaco si sarebbe incagliata ad un passo dalla conclusione. I dirigenti inglesi non sarebbero disposti ad accontentare la richiesta da 30 milioni di euro dei bavaresi. Il centrocampista spagnolo, infatti, andrà in scadenza nel 2021 e una simile valutazione è difficile da giustificare per i ‘Reds’.

In questo clima di incertezza, potrebbe inserirsi Fabio Paratici. Le caratteristiche tecniche di Thiago Alcantara si sposano perfettamente con quelle che sembrano essere le richieste di Andrea Pirlo. L’ex Barcellona sa essere il fulcro del gioco sia davanti alla difesa che dietro le due punte. Un vero e proprio jolly in regia, che potrebbe fare al caso del tecnico bresciano. Per la Juventus, in ogni caso, non sarà semplice inserirsi nella trattativa. Nonostante questo rallentamento sul finale, Liverpool e Bayern Monaco sembrano essere vicini all’accordo.

