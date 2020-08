Nonostante la finale di Champions League centrata, Mauro Icardi non sarebbe più felice a Parigi: nuovo assalto della Juventus

Mauro Icardi non sembra più felice a Parigi nonostante i successi collezionati dalla compagine francese. Sotto la gestione Tuchel, dopo un avvio davvero entusiasmante, l’attaccante argentino ha sempre trovato meno spazio restando in panchina anche nella semifinale di Champions League, vinta dai parigini contro il Lipsia.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto per Icardi

Se dovesse restare così il tecnico tedesco, il direttore sportivo Leonardo potrebbe anche offrirlo alla Juventus in cambio di Dybala più 38 milioni cash. Inoltre, anche l’Inter avrebbe alcuni benefici visto che il club francese, come da accordi, dovrebbe sborsare 15 milioni ai nerazzurri per la cessione in Serie A dell’argentino entro un anno.

Nel frattempo anche Paulo Dybala vorrebbe restare a Torino, ma la dirigenza bianconera starebbe facendo dei ragionamenti per sistemare il bilancio con una plusvalenza ricca con la cessione de “La Joya”.

Zero minuti in semifinale: Icardi è voglioso di tornare protagonista a livello personale con i suoi gol. Il suo futuro è nuovamente in bilico.

