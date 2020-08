Calciomercato Juventus, maxi operazione in Serie A | Tre club coinvolti

La Juventus studia nuove mosse di mercato e pensa al triplo scambio in Serie A. Maxi operazione che porterebbe vantaggi a tutti

Sono ore di calciomercato importanti in ogni parte d’Italia, in una sessione che sarà diversa da tutte le altre a causa dell’emergenza coronavirus. In poco più di un mese si dovranno completare tutti gli scambi e le trattative che sono iniziate in queste settimane. La scadenza del calciomercato è fissata per il 5 ottobre.

Per questo saranno giornate molto calde e anche in Serie A si prevedono delle trattative importanti. La Juventus va a caccia di una sorta di rivoluzione e prima deve sbarazzarsi di diversi calciatori in uscita che potrebbero comunque restare nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Juventus, tripla operazione in Serie A: Perin via per Florenzi

In uscita per la Juventus c’è Mattia Perin, che è appena rientrato dal prestito al Genoa. Il portiere ha mercato e piace soprattutto all’Atalanta, che a sua volta potrebbe cedere Gollini che è seguito dalla Roma. Per questo potrebbe aprirsi una tripla operazione di mercato tutta italiana.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, ci potrebbe essere un maxi scambio tra le compagini di Serie A con la Juventus che acquisterebbe Alessandro Florenzi in cambio di Perin, che a sua volta si trasferirebbe all’Atalanta e libererebbe Gollini che si accaserebbe alla Roma.

Tre giocatori coinvolti per tre club diversi potrebbero far avviare uno scambio che andrebbe ad avvantaggiare ogni società sia come uomini che come bilancio.

