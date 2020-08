Calciomercato Juventus, poker da 103 milioni | Assalto al bomber!

La Juventus è pronta anche a cessioni eccellenti per arrivare a giocatori già pronti in vista della prossima stagione: la strategia di Paratici!

Una stagione tra alti e bassi quella della Juventus. Ora la dirigenza bianconera vorrebbe dimenticare in fretta gli ultimi mesi cercando di arrivare a giocatori affidabili per Andrea Pirlo. L’obiettivo sarebbe anche quello di mettere a segno cessioni eccellenti per un tesoretto da poi reinvestire per arrivare al bomber, già nel mirino da diversi mesi.

Calciomercato Juventus, la strategia tra cessioni e Jimenez

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport Paratici sarebbe volato in Inghilterra per incontrare il Wolverhampton: da Demiral ad Alex Sandro passando per i vari Ramsey, Rugani e Douglas Costa. Il difensore turco è ritenuto incedibile, mentre gli altri quattro potrebbero dire addio alla Juventus per un totale di 103 milioni ricavato dalle loro cessioni. L’obiettivo numero uno del club bianconero si chiama Raul Jimenez, attaccante messicano in forza ai Wolves e valutato intorno ai 62 milioni con Jorge Mendes procuratore.

Le valutazioni dei singoli calciatori bianconeri sono le seguenti: Ramsey 28 milioni, Douglas Costa 30, Alex Sandro 30, Rugani 15. La Juventus avrebbe intenzione di cederli in vista della prossima stagione, ma non soltanto al Wolverhampton.

Un tesoretto fondamentale da poi rimettere sul mercato per incrementare il tasso tecnico della formazione guidata da Andrea Pirlo.

