Calciomercato, top player ai saluti col Barcellona | Tentativo Juventus

Pulizie in casa Barcellona, tra i possibili partenti anche un big della rosa. La Juventus pronta ad approfittare dell’occasione Jordi Alba

E’ stata un’annata negativa per il Barcellona, che dovrà riprendersi dalle scorie del mancato passaggio alle semifinali ad opera del Bayern Monaco. La sonora sconfitta contro i tedeschi ha imposto cambiamenti importanti per il club in vista della prossima stagione. Stando a quanto rivelato da El Larguero in Spagna, con Koeman e Abidal in dirigenza si darà il via a lavori di ‘pulizia’ della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fronte bomber | Tentativo clamoroso!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Koeman ‘chiama’ de Ligt al Barça | Scambio shock

Jordi Alba, la Juventus vuole il colpo a zero

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tra i possibili partenti anche Jordi Alba, terzino sinistro campione del Mondo con la Spagna. La Juventus potrebbe approfittare della situazione ed inserirsi per provare a portare a casa il trentunenne. I bianconeri non resta che sperare nella risoluzione del contratto per prelevarlo a zero. Dal proprio canto il Barcellona vorrebbe abbassargli lo stipendio, mentre a Torino gli verrebbe garantito lo stesso ingaggio attualmente percepito, 5,2 milioni netti a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il City lo scarica | Scambio e soldi per Lautaro!

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Offerto da Raiola!