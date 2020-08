Calciomercato Inter, regalo per Conte | Annuncio dopo l’Europa League!

Dalla Spagna rivelano come l’Inter è pronta a regalare un centrocampista a Conte: l’annuncio potrebbe arrivare dopo la finale col Siviglia

La stagione dell’Inter ha subito una clamorosa impennata nell’ultimo mese. Dopo i passi falsi in campionato, i nerazzurri si sono ricompattati e hanno iniziato a macinare punti: tanto da terminare la Serie A ad un solo punto dalla Juventus. Anche in Europa League, poi, gli uomini di Conte si sono resi protagonisti di un cammino di tutto rispetto e venerdì giocheranno la finale. Ad attenderli ci sarà il Siviglia, autentico mattatore della competizione negli ultimi anni. Dalla Spagna rivelano che l’Inter è pronta a regalare un grande colpo al tecnico salentino.

Calciomercato Inter, Tonali in arrivo | L’annuncio dopo il Siviglia!

Secondo quanto confermato da ‘TodoFichajes’, l’Inter attende solamente di concludere il cammino in Europa League prima di annunciare l’acquisto di Sandro Tonali. Sarebbe il centrocampista di Lodi, quindi, il regalo della società nerazzurra per Antonio Conte. Un acquisto che non dipenderà minimamente dall’esito della finale col Siviglia: le possibilità che Tonali diventi un nuovo giocatore dell’Inter sono altissime. Niente da fare, quindi, per le concorrenti italiane. Il Milan, in particolare, sembrava quella disposta a provarci maggiormente, mentre la Juventus si era già defilata.

Con la retrocessione del Brescia in Serie B, era impossibile immaginare un futuro nelle ‘Rondinelle’ per Tonali. Il centrocampista classe 2000 si sente pronto per il grande salto che, salvo sorprese, sarà con la maglia dell’Inter. Per i nerazzurri si tratterebbe di un acquisto sulla falsa riga di quelli di Barella e Sensi: giocatori giovani e italiani per il centrocampo di Conte. La società meneghina pensa al futuro e sogna in grande, sia in Europa League che sul mercato.

Clamoroso dalla Spagna: dopo la finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter annuncerà l’acquisto di Sandro Tonali.

RM

