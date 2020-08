Calciomercato Inter, sogno Messi | Fissato l’incontro decisivo

Il grande obiettivo dell’Inter, Lionel Messi, è atteso da un incontro chiarificatore con il suo nuovo allenatore Koeman. Nerazzurri restano alla finestra.

Emergono nuovi dettagli sul futuro di Lionel Messi. Secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, il Presidente dei blaugrana Josep Bartomeu, avrebbe contattato il padre-agente dell’argentino, nel tentativo di convocare una riunione tra la stella del Barça e il nuovo allenatore dei catalani, Ronald Koeman.

Dopo la disastrosa annata del Barcellona, con il secondo posto nella Liga e la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, Bartomeu ha reso ufficiale l’esonero del tecnico Setien. Al suo posto il prescelto è l’olandese Ronald Koeman.

Calciomercato Inter, il tecnico del Barcellona Koeman vuole trattenere Messi

È dunque Ronald Koeman l’incaricato di riportare il Barcellona a trionfare in Spagna e in europa. Per farlo, l’ex ct dell’Olanda è disposto a tutto pur di convincere Messi a rinnovare con i blaugrana. E, a tal proposito, sono anche arrivate le prime parole di Koeman: “Spero che resti qui per anni. E’ il migliore al mondo e lo vuole qualsiasi squadra. Non so se bisogna discutere sul fatto che voglia restare o meno. Ha un contratto, è un giocatore del Barça e parlerò con lui come con gli altri giocatori“. Inoltre, l’allenatore olandese è andato più nel dettaglio del futuro incontro con Messi: “Cosa ci diremo? E’ una questione privata. Cosa pensa del club, come vuole continuare… Lui ha un contratto ed è un giocatore del Barcellona. Lo vorrebbe ogni squadra e ogni allenatore del mondo“. L’asso argentino, in scadenza con il club catalano nel 2021, non ha ancora discusso il rinnovo con la dirigenza.

L’Inter di Suning, da sempre ammiratore del sei volte pallone d’oro, è pronta ad offrire un contratto record al fenomeno argentino, pur di vedere il mancino di Rosario deliziare il pubblico di San Siro. I nerazzurri aspettano dunque il tanto atteso incontro di Messi con il nuovo tecnico del Barcellona Koeman, per intavolare un’eventuale trattativa con il padre del calciatore, Jorge Messi, da poco trasferitosi a Milano per motivi lavorativi.

