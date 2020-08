Calciomercato Juventus, fronte bomber | Tentativo clamoroso!

La Juventus è alla ricerca della spalla ideale per Cristiano Ronaldo e potrebbe aver messo nel mirino una stella della Liga: tentativo clamoroso.

Ormai è chiaro: Andrea Pirlo ha deciso di costruire la manovra offensiva della Juventus intorno a Cristiano Ronaldo. Anche a costo di sacrificare Dybala, la capacità realizzativa del portoghese è l’arma indicata dal tecnico bresciano per conquistare il decimo scudetto. Per questo motivo, i bianconeri sono alla ricerca di un centravanti che sappia essere la perfetta spalla di ‘CR7’. Un attaccante fisico, capace di creare spazi per il portoghese e servirlo in maniera impeccabile. La Juventus potrebbe fare un tentativo clamoroso per una delle stelle della Liga: le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Koeman ‘chiama’ de Ligt al Barça | Scambio shock

Calciomercato Juventus, pazza idea | Suarez al fianco di Ronaldo!

Secondo quanto rivela da ‘Quotidiano Sportivo’, la Juventus sarebbe tentata di dare l’assalto a Luis Suarez. Il bomber uruguaiano, dopo aver servito Messi per molti anni, potrebbe essere l’uomo giusto per affiancare Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese ha espresso il meglio quando ha avuto un giocatore come Benzema, a cui i bianconeri stanno pensando, al suo fianco. Per questo, Paratici starebbe pensando al ‘Pistolero’ per l’attacco della Juventus. Il CFO bianconero sta seguendo con particolare attenzione i recenti sviluppi societari del club catalano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Offerto da Raiola!

La rivoluzione Koeman è alle porte per il Barcellona e Bartomeu ha indicato solamente cinque giocatori come incedibili. Non è fra questi Suarez, che potrebbe addirittura rompere immediatamente con i blaugrana. La Juventus, allora, pensa al centravanti dell’Uruguay per completare il proprio attacco. A 33 anni e con il contratto in scadenza nel 2021, il costo del cartellino di Suarez è relativamente basso. Il nodo maggiore, per i bianconeri, sarebbe rappresentato invece dall’ingaggio. A Barcellona, infatti, il ‘Pistolero’ percepisce uno stipendio da 15 milioni di euro annui: non il massimo per una società che vuole abbassare il monte ingaggi.

La Juventus pensa a Suarez per l’attacco: l’uruguaiano sta rompendo con il Barcellona e potrebbe essere tentato dall’esperienza in bianconero, al fianco di Ronaldo.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il City lo scarica | Scambio e soldi per Lautaro!

Juventus, intervento de Ligt | Comunicato UFFICIALE del club

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Thomas | Ecco lo scambio