Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Ronaldo | Cifre e dettagli

Sono settimane importanti per il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere lontano dalla Juventus. Rispunta il club a sorpresa!

È stata una stagione particolare per la Juventus, che ora deve assolutamente rialzarsi e potrebbe farlo attraverso una sorta di rivoluzione sia della rosa che dello staff tecnico. Il primo cambio importante è arrivato con l’addio di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore, ma questa scelta dovrà essere accompagnata da altre decisioni.

L’ex centrocampista bianconero sarà all’esordio in una panchina in assoluto e per questo dovrà avere il massimo appoggio della società, anche se non sono escluse cessioni eccellenti per rilanciarsi con nuovi colpi e ripartire da gente più giovane.

Calciomercato Juventus, nuova proprietà per il Newcastle: Ronaldo torna nel mirino

Tra i calciatori che potrebbero partire c’è Cristiano Ronaldo, che guadagna 30 milioni all’anno e in caso di addio potrebbe sicuramente far spazio ad altri calciatori importanti. Su di lui potrebbe spuntare nuovamente l’interesse dai club di Premier League oltre al Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, potrebbe tornare di moda il Newcastle. Il club inglese potrebbe essere ceduto al ‘Bellegraph Nova Group’ (BNG) per 310 milioni di euro e la nuova società garantirebbe un mercato importante. Nel mirino dunque tornerebbe anche Cristiano Ronaldo e ci sarebbero già dei contatti avviati con l’entourage del portoghese.

Il suo nome era stato già accostato ai ‘Magpies’ nel recente passato, in vista del passaggio di quote a Mohammed bin Salman che poi saltò all’ultimo.