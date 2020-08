Calciomercato, asse Juve-Roma | Ben quattro nomi in ballo!

Continuano i contatti tra le dirigenze di Juventus e Roma. Pirlo punta il bomber giallorosso per rinforzare l’attacco bianconero.

L’asse Torino-Roma è più caldo che mai. Dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà della Roma all’imprenditore americano Dan Friedkin, i giallorossi puntano a rinforzare la squadra di Fonseca. Come rivelato da Luca Memblano, giornalista di Top Calcio24 Juventibus.com, la nuova dirigenza capitolina avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per Juan Cuadrado.

Tra i più positivi nell’ultima stagione, Cuadrado è il giocatore individuato dalla nuova proprietà giallorossa per riportare la Roma a contendersi posizioni di rilievo in campionato. La Juventus dal canto suo ha subito proposto delle controfferte allettanti, nel tentativo di arrivare al bomber tanto richiesto da Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri-Barcellona non è finita | La clausola riapre tutto

Calciomercato, asse Juventus-Roma: i bianconeri vogliono Dzeko

Mentre su Cuadrado, al momento la Juventus appare ‘fredda’, il nome che i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul tavolo per imbastire una trattativa con la Roma è quello di Mattia De Sciglio. L’idea di Paratici è quella di offrire il terzino destro della ‘Vecchia Signora’, con relativo conguaglio in favore della Roma, per il bomber Edin Dzeko.

Il bosniaco è l’attaccante richiesto da Pirlo per l’attacco bianconero. La Roma non vorrebbe privarsi del suo leader, e l’unico calciatore disposti a lasciar partire per accogliere De Sciglio sarebbe Alessandro Florenzi, da tempo fuori dalle scelte di Fonseca. La Juventus non appare molto convinta, ma le trattative tra i due club continuano…

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Roma, UFFICIALE: due giocatori della Primavera positivi al Coronavirus