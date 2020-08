Calciomercato Juventus, clamoroso Icardi | “Disposto a tutto!”

La Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire Higuain e arrivano grosse novità da Icardi: “È disposto a tutto”.

Il nome di Mauro Icardi orbita intorno alla Juventus da più di un anno, ma l’accordo raggiunto fra Inter e PSG sembrava aver chiuso definitivamente i giochi. I nerazzurri, per evitare l’approdo dell’ex capitano in bianconero ha messo addirittura una clausola speciale nel contratto con i parigini. In caso di cessione in Serie A, infatti, i francesi dovrebbero versare altri 15 milioni nelle casse dell’Inter. Nelle ultime ore, però, sarebbero arrivate clamorose novità da parte di Icardi: le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, altro scambio con il Barcellona | Idea ‘folle’

Calciomercato Juventus, Icardi si offre a Pirlo | “Disposto a tutto”

La telenovela fra la Juventus e Icardi potrebbe vivere un nuovo capitolo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano: “Icardi vuole il bianconero e sarebbe disposto a battagliare pur di riuscirci. Al punto che sarebbe disposto a contribuire tramite qualche suo sponsor a pagare una parte dei 15 milioni di euro che il PSG dovrebbe all’Inter in caso di cessione in Serie A. L’argentino verrebbe di corsa a Torino, ma la Juventus non sembra troppo interessata. Pirlo non starebbe cercando un attaccante con le sue caratteristiche, ma piuttosto una punta che partecipi al gioco”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Ronaldo | Cifre e dettagli

Questa volta sarebbe Maurito ad essersi offerto alla Juventus ed il club piemontese a declinare l’offerta. La volontà di Pirlo, infatti, sembra essere quella di trovare un attaccante in grado di fare da spalla a Cristiano Ronaldo. Un centravanti capace non solo di creare gli spazi per il portoghese, ma anche di servirlo a dovere. Il futuro di Icardi sembra essere parigino.

Clamoroso Icardi: l’attaccante argentino si sarebbe offerto in maniera convinta alla Juventus!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, fronte bomber | Tentativo clamoroso!

SuperEnalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto: jackpot e estrazione 18 agosto 2020

Calciomercato, Allegri-Barcellona non è finita | La clausola riapre tutto