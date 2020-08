Calciomercato Juventus, obiettivo in Serie A | Fissato il prezzo

La Juventus potrebbe tentare un’offensiva per uno dei migliori giocatori della scorsa Serie A: la richiesta, però, è di 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus passa, inevitabilmente, dalle indicazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano vuole un centrocampo di maggiore qualità, ma che mantenga un livello di intensità agonistica importante. Fra i tanti nomi che circolano relativi alla linea mediana bianconera, però, potrebbe esserci un favorito. La Juventus ha individuato in uno dei protagonisti della scorsa Serie A il possibile rinforzo a centrocampo: la richiesta del club è di 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso Icardi | “Disposto a tutto!”

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per De Paul | Chiesti 40 milioni!

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino si è reso protagonista di una Serie A di altissimo livello e sembra essere pronto per il salto in un grande club. I bianconeri, poi, possono servirsi di una sponda importante come Dybala: la ‘Joya’ è un grande amico di De Paul e sarebbe felice di ritrovarlo a Torino. L’ostacolo principale, però, sembra essere rappresentato dall’Udinese. Il club friulano, infatti, ha fissato il prezzo dell’argentino a 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, altro scambio con il Barcellona | Idea ‘folle’

Il patron Pozzo non è disposto a fare sconti a nessuno e chiunque voglia il numero ’10’ dei friulani deve mettere mano al portafogli. Su De Paul, poi, non ci sarebbe solo la Juventus: anche il Milan ed il Napoli continuano a monitorare la situazione dell’argentino. La duttilità tattica del giocatore cresciuto nel Racing Club de Avellaneda potrebbe essere l’ideale per i bianconeri. De Paul è capace di svariare come esterno d’attacco e, allo stesso tempo, è molto efficace sia come trequartista che come mezzala. Il prezzo è di 40 milioni.

L’Udinese non è disposto a fare sconti a nessuno e informa anche la Juventus: il prezzo di De Paul è di 40 milioni di euro.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Super colpo in attacco

SuperEnalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto: jackpot e estrazione 18 agosto 2020

Calciomercato, incontro Juventus-Roma | Scambio due per uno